Das vom Nobelpreisträger Manfred Eigen und einer weiteren Hand voll Wissenschaftlern gegründete Unternehmen Evotec profitiert vom Trend bei großen Pharmaunternehmen, ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilungen auszulagern. Mittlerweile betreibt der Wirkstoff-Forscher Evotec über den Globus verstreute Niederlassungen und beschäftigt rund 2600 hochqualifizierte Mitarbeiter. Der letzte Coup war der Erhalt eines Auftrags des US-Verteidigungsministeriums für Antikörper gegen die Covid-19-Erkrankung. Der Auftrag hat ein Volumen von 23,5 Millionen Euro. Im Rahmen der Vereinbarung werde das US-Verteidigungsministerium Zugang zu Herstellungskapazitäten für sogenannte monoklonale Antikörper gegen Sars-CoV-2 sowie weitere Biologika-Herstellungskapazitäten über einen Zeitraum von sieben Jahren in einer Anlage in Redmond in den USA erhalten.

Die gestrige intraday-Kursexplosion bei Evotec um rund 30 Prozent lässt sich neben dem Auftrag des US-Verteidigungsministeriums hauptsächlich auf die Positionierung von Shortsellern zurückführen. Diese Shortseller sahen sich zum Nachkauf ihrer Positionen gezwungen und lösten dadurch wahrscheinlich einen Short-Squeeze aus. Das Handelsvolumen am Dienstag lag bei 3,4 Millionen Papieren und war damit sechsmal so hoch wie am Vortag. Um alle Shortpositionen zu schließen, müssten die Hedgefonds weitere sechs Millionen Papiere zurückkaufen, was einer zusätzlichen Nachfrage nach dem Papier entspricht. Das hohe erwartete KGV 2021 von 150 sollte jedoch zur Vorsicht mahnen. Grundsätzlich ist es aber aktuell keine gute Idee, in Zeiten dieser Pandemie auf den Beitrag von Evotec zur Bekämpfung des Covid-Virus mit dem Aufbau von Shortpositionen zu reagieren. Ob das All Time High von 43 Euro kurzfristig wieder erreicht wird, ist ungewiss, dennoch ist es Zeit für eine Long-Strategie.