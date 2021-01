Kesla Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 julkaistaan torstaina 4.2. klo 9.00.

Kesla Oyj:n toimitusjohtaja Simo Saastamoinen esittelee yhtiön toisen vuosipuoliskon ja koko tilikauden 2020 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa 4. helmikuuta 2021 klo 12.00 alkaen. Tilaisuus pidetään Teamsin avulla verkkokokouksena. Pyydämme vahvistamaan osallistumisenne tiistaihin 2. helmikuuta mennessä Marja-Leena Lötjöselle, marjaleena.lotjonen@kesla.com tai puhelimitse 040 161 7720.

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.