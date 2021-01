28.01.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

CatalYm startet klinische Phase-I-Studie mit CTL-002, einem GDF-15 neutralisierenden Antikörper, zur Behandlung von Patienten mit Immuncheckpoint-Inhibitor refraktären Tumoren



München, 28. Januar 2021 - CatalYm GmbH, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige Krebsimmuntherapien entwickelt, gab heute den Start der klinischen Entwicklung seines GDF-15 neutralisierenden Antikörpers CTL-002 bekannt, der den Eintritt von Effektor-T-Zellen in die Mikroumgebung des Tumors verbessern soll. Der erste Patient wurde im Dezember 2020 in GDFATHER (GDF-15 Antibody-mediaTed Effector cell Relocation; GDF-15 Antikörper-vermiTtelter

EffektorzellRelokation, NCT04725474), die erste klinische Studie mit CTL-002, eingeschlossen und sicher behandelt.



GDFATHER ist eine offene, multizentrische, klinische Phase-I-Studie, die die intravenöse (IV) Verabreichung von CTL-002 als Monotherapie und in Kombination mit einem Anti-PD-1-Checkpoint-Inhibitor untersucht. In die Studie werden Patienten mit soliden Tumoren im fortgeschrittenen Stadium eingeschlossen, die rezidiv oder refraktär gegenüber früheren Anti-PD-1/PD-L1-Behandlungen sind. Die Studie ist in zwei Abschnitte unterteilt: Teil A ist eine Dosisfindungsstudie zur maximal verträglichen Dosis von CTL-002 in Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor. Teil B umfasst eine Kohorten-Erweiterung in GDF-15-abhängigen Tumorindikationen, welche ebenfalls Checkpoint-Inhibitor rezidiviert/refraktär sind. Die Studie wurde von den Behörden in Spanien, Schweiz und Deutschland genehmigt und es können in beide Teile der Studie insgesamt bis zu 149 Patienten eingeschlossen werden.