Reliq Health Technologies Inc. gibt ersten Vertrag zum Einsatz ihrer iUGO Home Solution bekannt

Die iUGO Home Solution verwendet ein persönliches tragbares Rufhilfesystem- (Personal Emergency Response System oder „PERS“) Gerät - eine Uhr oder ein Anhänger - um Patienten mit ihrem Pflege-Team über eine Zweiwegkommunikation, Sensoren und automatisierte Alarmrufe zu verbinden. iUGO Home verwendet tragbare PERS-Geräte für Folgendes:

- Sturz-Erkennung mit automatisiertem Alarm bei dem Pflege-Team des Patienten

- Erinnerung an den Patienten zur Medikamenteneinnahme

- Zweiweg-Audio-Kommunikation

- Automatisierte Geo-Fencing-Alarmsignale an das Pflege-Team oder Familienmitglieder falls ein Patient aus einem bestimmten Bereich abwandert

Das PERS-Gerät kann sich mit WLAN oder über Funk mit der iUGO Cloud verbinden und funktioniert als Hub, oder Netzknoten, um sich drahtlos mit jedem Bluetooth-fähigen biometrischen Gerät des Patienten zu verbinden.

„Wir sind begeistert über unseren ersten Vertrag für den Einsatz unseres iUGO Home-Produkts,“ meinte Dr. Lisa Crossley, CEO von Reliq Health Technologies Inc. „iUGO Home ist eine hochgradig skalierbare Lösung, die zur Unterstützung von Patienten im eigenen Heim, oder in stationären Pflegeeinrichtungen wie Langzeitpflege-, Fachpflege- und Hospizeinrichtungen konzipiert wurde. iUGO Home ermöglicht es dem Personal der Einrichtung Warnungen zu erhalten, falls ein Patient stürzt, sich in Not befindet oder versucht, die Einrichtung zu verlassen. Mit der Zweiweg-Kommunikation können die Mitarbeiter mit dem Patienten sprechen, um sofort die Handlungsreihenfolge während der Notlage zu bestimmen und um den Patienten zu beruhigen. Zuhause unterstützt unsere Lösung Senioren, die in ihren eigenen vier Wänden leben, und gibt Familienmitgliedern und Pflegedienstleistern die Gewissheit, dass sie, im Fall ein geliebter Mensch oder Patient wandert fort, stürzt oder ein anderer medizinischer Notfall tritt ein, sofort alarmiert werden und direkt mit dem Patienten sprechen können, um die Situation abzuschätzen.“