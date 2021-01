Gamestop, Fossil, Grenke, Varta – HIER sind die Kandidaten aus den USA

Gamestop sorgt in den USA für Handelstage, in die wir uns wohl noch in Jahren erinnern werden. Der Short-Squeeze war historisch und könnte nun in Deutschland weitere Nachahmer finden. Wir haben uns angesehen, welche Titel ebenfalls sehr hohe Short-Quoten aufweisen. Denn die Hedgefonds hatten sich nicht nur in Gamestop verbissen, sondern auch bei “langweiligen” Titeln wie Hugo Boss, die wir in unserem OS-Depot haben. Die entsprechenden Kandidaten erhaltet ihr als Abonnent in unserem Börsendienst. Schaut einfach mal rein und testet uns!