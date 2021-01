CatalYm startet klinische Phase-I-Studie mit CTL-002, einem GDF-15 neutralisierenden Antikörper, zur Behandlung von Patienten mit Immuncheckpoint-Inhibitor refraktären Tumoren

München, 28. Januar 2021 - CatalYm GmbH, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige Krebsimmuntherapien entwickelt, gab heute den Start der klinischen Entwicklung seines GDF-15 neutralisierenden Antikörpers CTL-002 bekannt, der den Eintritt von Effektor-T-Zellen in die Mikroumgebung des Tumors verbessern soll. Der erste Patient wurde im Dezember 2020 in GDFATHER (GDF-15 Antibody-mediaTed Effector cell Relocation; GDF-15 Antikörper-vermiTtelter EffektorzellRelokation, NCT04725474), die erste klinische Studie mit CTL-002, eingeschlossen und sicher behandelt.

GDFATHER ist eine offene, multizentrische, klinische Phase-I-Studie, die die intravenöse (IV) Verabreichung von CTL-002 als Monotherapie und in Kombination mit einem Anti-PD-1-Checkpoint-Inhibitor untersucht. In die Studie werden Patienten mit soliden Tumoren im fortgeschrittenen Stadium eingeschlossen, die rezidiv oder refraktär gegenüber früheren Anti-PD-1/PD-L1-Behandlungen sind. Die Studie ist in zwei Abschnitte unterteilt: Teil A ist eine Dosisfindungsstudie zur maximal verträglichen Dosis von CTL-002 in Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor. Teil B umfasst eine Kohorten-Erweiterung in GDF-15-abhängigen Tumorindikationen, welche ebenfalls Checkpoint-Inhibitor rezidiviert/refraktär sind. Die Studie wurde von den Behörden in Spanien, Schweiz und Deutschland genehmigt und es können in beide Teile der Studie insgesamt bis zu 149 Patienten eingeschlossen werden.

"Unsere Forschung hat gezeigt, dass GDF-15 ein heimtückischer, vom Tumor produzierter Faktor ist, der Immun-Effektorzellen am Eindringen in den Tumor hindert und so die Aktivierung der Immunzellen sowie die Vernichtung von Tumorzellen verhindert. Die Hemmung von GDF-15 mittels CTL-002 könnte moderne Immuntherapien effektiver machen und damit potenziell einen großen Fortschritt für Patienten mit GDF-15-bedingten Checkpoint-Inhibitor rezidivierten/refraktären Tumoren bedeuten", sagte Prof. Dr. Eugen Leo, Chief Medical Officer bei CatalYm. "Darüber hinaus freuen wir uns, dass die Behörden unser effizientes, maßgeschneidertes Studiendesign anerkennen, welches die sofortige Kombination von CTL-002 mit einem Checkpoint-Inhibitor erlaubt, und damit den teilnehmenden Patienten dieser klinischen Studie von Beginn an Zugang zu einer vielversprechenden, interessanten Antikörper-Kombinationstherapie ermöglichen."