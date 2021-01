Golden Independence Findet Im Independence-Projekt2,21 g/t Gold Und 13,2 g/t Silber Über 18,3 Meter Hinweg

2,21 g/t Gold und 13,2 g/t Silber über 18,3 Meter

1,61 g/t Gold und 10,3 g/t Silber über 6,1 Meter

0,53 g/t Gold und 6,1 g/t Silber über 35,1 Meter

0,49 g/t Gold und 4,7 g/t Silber über 56,4 Meter

"Der zweite Satz von Testergebnissen umfasst einen signifikanten, 18,3 Meter langen Abschnitt mit +2 g/t Gold", kommentierte Tim Henneberry, Präsident von Golden Independence. "Die Ergebnisse der ersten 7 Löcher haben die Erwartungen des Unternehmens erfüllt und die historischen Ergebnisse mit längeren Abschnitten von +0,5 g/t Gold sowie einigen guten Abschnitten von 1 bis 2 g/t Gold bestätigt. Diese Ergebnisse erweitern den mineralisierten Fußabdruck von Independence und die historische Oxidressource", fuhr er fort.

"Diese zweite Reihe von Testergebnissen stützt unsere Überzeugung, dass wir die historische Oxidressource im Projekt Independence in naher Zukunft erheblich erweitern können", bemerkte Christos Doulis, CEO von Golden Independence. "Wir erwarten Probenergebnisse von weiteren 20 RC-Bohrlöchern, die kürzlich im Rahmen des Projekts Independence gebohrt wurden, gipfelnd in einer Ressource gemäß NI 43-101 für das Projekt Independence Ende des Quartals."





https://orders.newsfilecorp.com/files/7273/73008_a5ca2b69e41ccaa7_001f ...

https://goldenindependence.co/docs/GI-2020_DrillMap_AGEI_16-19.pdf