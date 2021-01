RBC stuft Evotec auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Evotec von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 32 Euro belassen. Nach einem Anstieg um etwa die Hälfte in den vergangenen drei Monaten sei es an der Zeit, um Gewinne mitzunehmen, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Wert der Wirkstoff-Plattform könne zwar ein Vielfaches der Marktkapitalisierung betragen. Es bleibe aber unklar, wie sich dies kurzfristig entfalten kann./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 01:51 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 01:51 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.