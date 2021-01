Vergiss Wasserstoff-Aktien wie Nel, Ballard und Plug Power: Diese Aktien sind besser

Lithium-Aktien: Das neue Öl?

Lithium-Ionen-Akkus werden in den nächsten Jahrzehnten insbesondere bei Pkws und als Netz-Energiespeicher eine dominante Rolle spielen. Sie alle funktionieren nicht ohne ihren namensgebenden Rohstoff: Lithium. Aktuell ist der Lithiumpreis an einem Tiefpunkt, weshalb die etablierten Produzenten nicht so viel in neue Kapazitäten investieren können. Und so steuern wir in einigen Jahren ziemlich sicher auf einen Lithium-Engpass zu.

Diese Lücke versuchen einige junge Akteure zu füllen. Hier sind insbesondere nordamerikanische Lithium-Aktien interessant: Denn die USA möchten sich (auch unter Joe Biden) weniger abhängig von China machen und eine eigene Batterie-Wertschöpfungskette aufbauen. Hier sind unter anderem Lithium Americas (WKN: A2H65X) und Piedmont Lithium (WKN: A2DWL3) zu nennen.

Besonders interessant finde ich Lithium-Aktien, die sich mit direkter Lithiumextraktion (DLE) aus Lake beschäftigen. Die umwelttechnischen Probleme, die die traditionelle Lithiumgewinnung mit sich bringt, werden hier umgangen. Somit handelt es sich bei DLE-Unternehmen um echte grüne Aktien! Wichtige Player sind E3 Metals (WKN: A2DYX6) und Standard Lithium (WKN: A2DJQP). Diese erfahren bisher auch bei Weitem nicht so viel Aufmerksamkeit wie Wasserstoff-Aktien. Das Potenzial könnte daher noch groß sein.

Auch andere Batteriematerialien haben Potenzial

Doch nicht nur Lithium ist ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Akkus. An den beiden Polen der Batterie werden weitere Elemente gebraucht, die die Lithiumteilchen lagern. Hier ist vor allem Nickel zu nennen. Tesla-CEO Elon Musk flehte in einer Analystenkonferenz 2020 die Nickelproduzenten regelrecht an, mehr Nickel zu produzieren. Es wird für E-Auto-Batterien mit hoher Reichweite benötigt. Na wenn das mal keine Wachstumsaussichten sind!