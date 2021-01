4,25%-NSI-Anleihe 2020/25

ANLEIHE CHECK: Die nicht nachrangige und nicht dinglich besicherte Anleihe (ISIN: DE000A254T16) der NSI Netfonds Structured Investments GmbH ist mit einem Zinskupon von 4,25% p.a. (Zinstermin jährlich am 10.01.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 01.09.2020 bis zum 30.06.2025 (Rückzahlung am 10.07.2025). Im Rahmen der Emission kann ein Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert werden. Die Anleihe ist am Börsenplatz Hamburg notiert.

Anleihebedingungen: Die Emittentin kann jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten die Anleihe zum Ende eines Kalenderquartals zu 103% des Nennbetrages ordentlich kündigen. Teilkündigungen sind zulässig. Im Falle einer ordentlichen Kündigung der Anleihe durch die Emittentin ist die Rückzahlung am 10. Kalendertag des Folgequartals zur Zahlung fällig.

Nachhaltigkeit: Das Unternehmen verstößt nicht gegen die von der KFM Deutsche Mittelstand AG definierten Ausschlusskriterien. Die Anleihe ist für die von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierten Fonds investierbar.

NSI Netfonds Structured Investments GmbH

Die NSI Netfonds Structured Investments GmbH („NSI“) wurde 2006 als 100%-ige Tochtergesellschaft der Netfonds AG gegründet. Der heutige Geschäftszweck der Emittentin sind der Einkauf, die Aufbereitung, Entwicklung und Vermarktung von Immobilien sowie die Beteiligung an Liegenschaften, Bauträgergesellschaften und Projektentwicklern. Ihren Geschäftszweck übt die Emittentin über ihre derzeit fünf Immobilien haltenden Tochtergesellschaften aus, die zur Finanzierung ihrer Immobilienankäufe und Bestandsentwicklung von ausschließlich und nahezu voll vermieteten Wohnimmobilien Darlehen von der NSI erhält.