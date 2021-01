Die Zeiten, in denen Lithium, Nickel und Kupfer ein Dasein als Nischenrohstoffe mit weitestgehend schlechter Performance und wenig Anreiz für Investoren führten, sind endgültig vorbei!

Dies änderte sich 2020 schlagartig, als ein gewisser Elon Musk die Bergbaubetriebe regelrecht anflehte endlich mehr Lithium- vor allem aber mehr Nickelminen in Betrieb zu nehmen.

Lithium steckt in jedem Lithium-Ionen-Akku, egal ob dieser in einem Schlagbohrschrauber oder einem Elektrosportwagen verbaut ist. Ungeachtet des technischen Fortschritts wird der Lithium-Ionen-Akku auch in 10 Jahren noch der Branchenführer im Bereich der elektrischen Fortbewegung sein. Gerade in diesen Tagen, in denen die Elektrifizierung der Fortbewegung gerade raus aus den Kinderschuhen rein in die Sieben-Meilen-Stiefel steigt, deutet nicht nur Elon Musk an, dass die aktuellen Lithium-Förderkapazitäten schon sehr bald an ihre Grenzen stoßen werden. Die Nachfrage nach Lithium erscheint nicht nur allein aufgrund, aber vor allem wegen des neuen Boom-Sektors Elektromobilität nahezu gigantisch! Während diese im Falle von Lithium im Jahr 2000 noch bei rund 65.000 Tonnen LCE lag, waren es 2017 bereits 220.000 Tonnen LCE, die pro Jahr nachgefragt wurden. Bis 2025 rechnen Experten mit einem Anstieg der LCE-Nachfrage auf über 670.000 Tonnen pro Jahr. Hingegen betrug die weltweite Lithiumförderung 2018 rund 175.000 Tonnen LCE. Projektionen gehen davon aus, dass diese Zahl mit der heutigen Minentätigkeit auf maximal etwa 450.000 Tonnen LCE ansteigen könnte, wobei bisher nur sehr wenige Anstrengungen für konkrete Minenerweiterungen oder neue Minen unternommen wurden, sodass Lithium praktisch in ein gewaltiges Angebotsdefizit laufen dürfte. Dies haben auch entsprechende Rohstoffinvestoren durchschaut und entsprechende Aktientitel wie etwa Millennial Lithium, Neolithium oder RockTech Lithium zuletzt in die Höhe schrauben lassen.