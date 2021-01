Replika Software sichert sich eine Series-A-Finanzierung von LVMH Luxury Ventures und L'Oréal BOLD Ventures, um seine Social Selling Lösung auszubauen

New York (ots/PRNewswire) - Replika Software, die schlüsselfertige

Social-Selling-Lösung, die es Marken ermöglicht, ihre Netzwerke von Social

Sellern zu aktivieren, um online zu inspirieren und zu verkaufen, hat seine

Serie-A-Finanzierungsrunde mit LVMH Luxury Ventures und L'Oréal BOLD, beides

Investment-Arme ihrer Muttergesellschaften, abgeschlossen. Die Finanzierung wird

Replika in die Lage versetzen, dynamisch daran zu arbeiten, mehr Marken und

Branchen, die von der Schaffung neuer Social-Selling-Kanäle erheblich

profitieren können, als Kunden zu gewinnen. Mit dieser Finanzierung plant das

Unternehmen, weiter in seine Technologie zu investieren, neue bahnbrechende

Funktionen einzuführen und sein Team zu erweitern, um die schnelle Verbreitung

der Plattform zu unterstützen. Vertreter von LVMH Luxury Ventures und L'Oréal

BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development) werden im Vorstand von

Replika sitzen.



Kareen Mallet, Mitbegründerin von Replika Software, sagte: "Als wir Replika

gründeten, stellten wir uns eine Zukunft vor, in der jede Marke in der Lage sein

würde, von der Kraft des Social Selling zu profitieren. Nach dem Abschluss

kommerzieller Vereinbarungen mit mehreren Marken von LVMH und L'Oréal ist es

ungeheuer befriedigend zu sehen, dass die Investmentarme von zwei der

zukunftsorientiertesten Unternehmen der Welt beschlossen haben, in unsere Vision

zu investieren. Wir sind hocherfreut, bei dieser Wachstumsphase ihre

Unterstützung zu haben, und die Branche bei der Humanisierung des

Online-Shoppings anzuführen."







Replikas Beziehung zu LVMH begann im Jahr 2019, als die Gruppe die Lösung, die bei den Vivatech Innovation Awards geehrt werden sollte, entdeckte und auswählte. Das Unternehmen wurde anschließend in den LVMH-Beschleuniger "La Maison des Startups" in der Station F eingeladen, und die beiden Unternehmen haben ihre Geschäftsbeziehung seitdem mit Einsätzen in Europa und den USA weiter entwickelt. Die Partnerschaft mit L'Oréal begann, als ihr Chief Digital Officer, Lubomira Rochet, eine wahre Verfechterin des Social Commerce, Replika unter den 1,000 Startups, die bei Vivatech ausstellten, bemerkte. Sie ebnete daraufhin den Weg innerhalb der Organisation für Markenimplementierungen in allen Abteilungen und in Ländern auf der ganzen Welt.

"Die Finanzierung der Serie A baut auf einem außergewöhnlichen Jahr für Replika auf. Wir waren in der Lage, unseren Kundenstamm in verschiedenen Branchen schnell zu erweitern, wichtige Programm- und Funktionserweiterungen einzuführen und gleichzeitig unser Managementteam mit wichtigen Führungskräften zu verstärken. Wir glauben, dass diese Finanzierung uns helfen wird, das derzeitige Paradigma des Online-Verkaufs zu verändern, nicht nur in der Mode- und Schönheitsindustrie, sondern auch in der breiteren Gesundheits-, Unterhaltungs-, Reise- und Elektronikindustrie" sagte Corey Gottlieb, ein Mitgründer.

Informationen zu Replika Software

Replika Software ist eine preisgekrönte, schlüsselfertige Social-Selling-Software, die es Marken ermöglicht, ihr Netzwerk von Social-Sellern zu aktivieren, um online zu verkaufen, auf sozialen Medien zu inspirieren und sich jederzeit und überall mit Verbrauchern zu verbinden. Das Unternehmen hat seinen Sitz in New York und Paris, in Station F. in La Maison Des Startups/LVMH. Die ehemalige Modedirektorin von Neiman Marcus & Bergdorf Goodman, Kareen Mallet, gründete das Unternehmen zusammen mit dem Werbefachmann und Serienunternehmer Corey Gottlieb im Jahr 2016.