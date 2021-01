MORGAN STANLEY stuft Global Fashion Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Global Fashion Group von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber von 5,50 auf 11,00 Euro angehoben. Analyst Geoff Ruddell zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zum britischen Einzelhandel besorgt, dass die Märkte eine zu starke Erholung der Verbrauchernachfrage in die Aktienkurse von Einzelhändlern eingepreist hätten. Der Einzelhandel dürfte in der anstehenden Erholung weniger stark zulegen als die allgemeine Konsumnachfrage. Der Sektor sei "erheblich überbewertet", trotz des deutlichen Trends zum Online-Shopping./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 00:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.