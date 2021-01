Plug Power: Woran du schnell merkst, dass du mitten in einer Blase bist!

Plug Power (WKN: A1JA81) kündigte am 26.01.2021 an, erneut 28 Mio. neue Aktien in den Markt zu schmeißen. Der Kurs stieg am selben Tag trotzdem um über 10 %, weil das Unternehmen angekündigt hat, 2024 40 % mehr Umsatz als in der ursprünglichen Guidance zu machen. Rund um meinen Beitrag zu Plug Power habe ich mich zur Recherche in einigen deutschsprachigen Finanzforen umgesehen. Wenn man sich die Beiträge zu Plug Power so ansieht, gewinnt man den Eindruck, einer neuen Religion in der Entstehung zusehen zu können.

Eindeutig fragwürdige Signale wie der Aktienverkauf von CEO Andy Marsh werden mit der Argumentation zur Seite geschoben, dass er schließlich auch seinen Teil vom Kuchen verdient hat. Der Mann verkauft fast seinen kompletten Aktienbestand und partizipiert nur noch geringfügig von der Entwicklung des Unternehmens. Ergibt das tatsächlich Sinn, wenn Plug Power doch so eine rosige Zukunft bevorsteht? Ist der Mann nicht ein totaler Idiot, wenn er sich das ganze schöne Geld durch die Lappen gehen lässt? Möchte ich, dass dieser Idiot, der so schlechte Entscheidungen trifft, CEO bei dem Unternehmen ist, an dem ich Anteilseigner bin?