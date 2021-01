Privatanleger attackieren große Fonds, um ihnen große Verluste zu verursachen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Kennen Sie Reddit? Es ist eine der größten Plattformen für Bild und Videobeiträge. Bei Reddit gibt es ein Trading-Board, in dem sich kleine Börsen-Zocker austauschen. Dabei sollte das Wort klein nicht zu wörtlich genommen werden, denn die Masse macht’s. Die Kleinanleger verabreden sich dort zum gemeinsamen Handeln an der Börse und treiben Aktienkurse in gewünschte Richtungen.

Ein bevorzugtes Anlageziel sind Aktien, die herkömmlicherweise mit wenig Handelsvolumen an der Börse bewegt werden können. Das sind zum Beispiel Pennystocks. Nachdem nun die Reddit-Trader verschiedene Aktien in ungeahnte Höhen getrieben haben, wird es auch für einige professionelle Fondsmanager unangenehm. Wenn diese nämlich zeitgleich auf fallende Kurse spekulieren (Leerverkäufe) und die Reddit-Trader den Kurs nach oben treiben, dann gibt es drastische Handelsverluste. Der neueste Coup betrifft den PC- Spielehändler Gamestop. Am Mittwoch legte die Aktie um 135 Prozent zu. Mit einem genau abgestimmten Kaufzeitpunkt wurde die Aktie innerhalb kürzester Zeit nach oben getrieben.