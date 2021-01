Rheinland-Pfalz stoppt Start für Wechselunterricht an Grundschulen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 28.01.2021, 09:48 | 46 | 0 | 0 28.01.2021, 09:48 | MAINZ (dpa-AFX) - Das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz hat entgegen seiner ursprünglichen Planung beschlossen, am kommenden Montag nicht mit dem Wechselunterricht an Grundschulen zu beginnen. Die Entscheidung sei nach dem Auftreten von Mutationen des Coronavirus in Abstimmung mit Experten der Universitätsmedizin Mainz getroffen worden, teilte das Ministerium mit./pz/DP/mis

Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer