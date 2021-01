HQIB beteiligt sich an der Ergosign-Gruppe

- Beteiligungsgesellschaft der Familie Harald Quandt erwirbt Mehrheitsanteil an der Ergosign-Gruppe, dem Marktführer für User Experience Design in der DACH-Region

- Beide Unternehmensgründer und geschäftsführende Gesellschafter, Dr. Marcus Plach und Prof. Dr. Dieter Wallach, bleiben Mitgesellschafter und Geschäftsführer

- Strategische Partnerschaft wird Wachstum und Internationalisierung unterstützen

Bad Homburg / Saarbrücken, 28. Januar 2021. Die Harald Quandt Industriebeteiligungen GmbH ("HQIB") hat im Januar 2021 eine Mehrheitsbeteiligung an der Ergosign-Gruppe erworben, der marktführenden Digitalagentur für User Experience Design in der DACH-Region. Die beiden Firmengründer Dr. Marcus Plach und Prof. Dr. Dieter Wallach bleiben Mitgesellschafter und Geschäftsführer des Unternehmens. Die langfristig orientierte Partnerschaft mit einem nachhaltigen Beteiligungsansatz von HQIB strebt weiteres Wachstum der Ergosign-Gruppe an. Die Internationalisierung der Gruppe und die Erweiterung des Dienstleistungsportfolios stehen dabei im Fokus. Über weitere Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

"Erfolgreiches User Experience Design als zielgerichtete Verbindung von Menschen und Technik nimmt eine Schlüsselrolle in der digitalen Transformation ein. Folglich wächst die weltweite Nachfrage nach hochqualifizierten Dienstleistungen in diesem Bereich mit rasantem Tempo. Als marktführende Agentur für User Experience Design in der DACH-Region ist Ergosign hervorragend positioniert, um von diesem Trend zu profitieren. Ergosign bietet seinen Kunden die Möglichkeit, sich durch eine herausragende User Experience zu differenzieren und den Herausforderungen der Digitalisierung mit innovativen Lösungen zu begegnen", sagt Gregor Harald May, Geschäftsführer von HQIB. "HQIB kann durch sein globales Netzwerk dazu beitragen, dass Ergosign sein organisches Wachstumspotenzial realisiert. Darüber hinaus ziehen wir Zukäufe und strategische Beteiligungen in Betracht", ergänzt Matthias Weigend, Prokurist von HQIB.