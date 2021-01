DZ BANK stuft Zalando auf 'Verkaufen'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Zalando von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 85 auf 80 Euro gesenkt. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktien sei ungünstig, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einem Ausnahmejahr 2020 dürfte der Online-Modehändler im neuen Jahr verstärkt in den Ausbau des Marktanteils investieren und Wachstum deutlich höher priorisieren als Profitabilität./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 08:28 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 08:51 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.