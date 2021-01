Erfolgreiche Anleihen-Premiere – die LR Global Holding GmbH hat eine vorrangig besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: NO0010894850) im „Nordic-Bond-Format“ mit einem Volumen von 125 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren begeben und wird mit einem variablen Zinssatz in Höhe des 3-Monats-EURIBOR plus 7,25% verzinst. Die Laufzeit des Bonds beträgt 4 Jahre.

INFO: Der Handelsstart im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für Anfang Februar vorgesehen. Die Emission wurde von Pareto Securities und Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) AB als Joint Bookrunners begleitet.

LR Global Holding GmbH

Die LR Global Holding GmbH ist ein digitales Social Selling Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Pflegeprodukte. Zum Produktportfolio der Unternehmensgruppe gehören u.a. Aloe Vera-Cremes und -Drinking Gels. Trotz Corona-Pandemie konnte die LR-Gruppe ihren Wachstumskurs in 2020 fortsetzen und den Umsatz zum Vorjahr um 27% auf einen Rekordumsatz von 285 Mio. Euro steigern.

„Wir freuen uns sehr, dass wir von nationalen und internationalen Investoren einen großen Zuspruch erfahren haben und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir haben das Unternehmen kontinuierlich professionalisiert, so dass wir nun kapitalmarktfähig sind und mit der börsennotierten Anleihe den nächsten Schritt gehen. Zum einen stellen wir uns damit in der Finanzierung breiter und bankenunabhängiger auf. Zudem wollen wir bewusst unsere Transparenz erhöhen und uns dadurch deutlich vom Wettbewerb abgrenzen. Als moderner Social Selling Partner vertreiben wir über unsere Partner-Community mit aktuell mehr als 320.000 aktiven Vertriebspartnern und Kunden über 300 Produkte in den Bereichen Gesundheit und Schönheit (Nahrungsergänzung und Kosmetik) in 28 Ländern. Unsere Produktpalette erweitern wir dabei stetig um neue attraktive Produkte wie bspw. Aloe Vera Immune Plus oder LR 5 in 1 Beauty Elixir“, sagt Dr. Andreas Laabs, CFO und COO der LR Global Holding GmbH.

