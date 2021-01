3,1 Millionen Erwerbstätige waren 2019 hierzulande von Armut bedroht

Wiesbaden (ots) - * Mehr als jede oder jeder fünfte erwerbstätige

Alleinerziehende armutsgefährdet



* Befristet Beschäftigte mit einem Anteil von 15,8 % besonders betroffen



* Hochschulzugangsberechtigung mindert Armutsgefährdung anteilig um fast die

Hälfte





Viele Erwerbstätige müssen wegen der Corona-Pandemie, etwa durch Kurzarbeit,empfindliche Einbußen bei ihrem Einkommen hinnehmen. Doch schon vor der Kriseschützte die Erwerbsarbeit nicht alle Beschäftigten vor Armutsgefährdung. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren 8,0 % der Erwerbstätigenab 18 Jahren im Jahr 2019 in Deutschland armutsgefährdet. Rund 3,1 MillionenMenschen mussten also trotz Arbeit mit weniger als 60 % des mittleren Einkommens(Median) der Gesamtbevölkerung auskommen.Die Armutsgefährdung von Erwerbstätigen ging damit im Vergleich zum Jahr 2018 umgut einen Prozentpunkt zurück: Damals hatte sie 9,1 % betragen. Der Rückgangfiel deutlicher aus als im Durchschnitt der EU-27: Hier sank der Anteil von 9,3% auf 9,0 %. Insgesamt waren Erwerbstätige hierzulande also etwas seltenerarmutsgefährdet als im EU-Durchschnitt. In Rumänien waren Erwerbstätige miteinem Anteil von 15,7 % EU-weit am häufigsten von Armut bedroht, in Finnland(2,9 %) am seltensten.Atypische Beschäftigungen erhöhen ArmutsrisikoErwerbstätige in sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen waren inDeutschland überdurchschnittlich häufig von Armut bedroht. Dazu zählen etwaArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in befristeten Arbeitsverträgen - hier betrugder Anteil der von Armut Bedrohten 15,8 %. Bei Teilzeitbeschäftigten lag er mit12,8 % ebenfalls deutlich über dem Gesamtdurchschnitt.Unter anderem könnte auch die sinkende Zahl atypischer Beschäftigungen zumRückgang der Armutsgefährdung im Jahr 2019 in Deutschland beigetragen haben.Ihren Höchststand erreichten atypische Beschäftigungen im Jahr 2010: 8 MillionenMenschen waren zu diesem Zeitpunkt in solchen Beschäftigungsformen gebunden.Ihre Zahl verringerte sich bis 2019 um rund 8 % auf 7,3 Millionen. BefristeteArbeitsverträge (2019: 2,3 Millionen) und geringfügigeBeschäftigungsverhältnisse (2019: 2 Millionen) gingen in diesem Zeitraum jeweilsum rund 20 % zurück. Die Zahl der Menschen in Teilzeitarbeit sank um 6 % aufrund 4,7 Millionen. Nur Zeitarbeitsverträge (Arbeitnehmerüberlassung) nahmen indem genannten Zeitraum um 15 % zu: auf 850 000 im Jahr 2019. Nachdem im Jahr2017 diesbezüglich ein Höchststand (930 000) registriert wurde, sank die Zahl