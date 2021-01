Erdal Can Alkoclar verlängert antivirale Lizenz für ActoPharma

ActoPharma; ein renommiertes deutsches Pharmaunternehmen hat die Lizenzen für drei antivirale Formulierungspatente erworben, die von Erdal Can Alkoclar und Metehan Yesil erfunden wurden. Die verwandte biotechnologische Formulierung, die aus zwei Flavonolglykosid-Analoga besteht, wurde entwickelt, um gleichzeitig die Viruslast zu reduzieren, die Thrombozytenaggregation zu deprimieren und die Zytokinverhältnisse zu modulieren, um einen Zytokinsturm effektiv zu unterdrücken; der klinische Begriff bezieht sich auf eine dramatisch erhöhte Zytokinsignalisierung, die zu einer schweren Autoimmunreaktion führt, die schließlich die Thrombozytenaggregation hochtreibt und die Wahrscheinlichkeit von Blutgerinnseln erhöht.

Ein weiterer zusätzlicher Behandlungsbedarf, der mit Covid-19 einhergeht, ist die Aufrechterhaltung der Muskelmasse und der kardiovaskulären Integrität; zwei entscheidende Dinge, die durch den Mangel an Bewegung und Mobilität in Frage gestellt werden. Alkoclar und Yesil hatten auch einen Abschluss mit ActoPharma in Bezug auf die exklusiven Lizenzrechte ihrer SARM (Selective Androgen Receptor Modulative) Formulierungen, die als ein wirksames Mittel für die Erhaltung über selektiv ansetzende Stickstoffretention und Muskelproteinsynthese dienen können, während sie minimale oder keine androgenen Effekte ausüben.

„Dies kann besonders für ältere Menschen von Vorteil sein, die gezwungen sind, längere Zeit in geschlossenen Räumen zu bleiben. Wir sind fest davon überzeugt, dass die gleichzeitige Anwendung dieser Formulierungen als potenzielle Zusatzbehandlung für Covid-19 dienen kann. Wir planen, klinische Studien für beide Formulierungen durchzuführen", sagte Dr. Sabahattin Ataoglu, oberster Berater und Betreuer der entsprechenden Formulierungen.

ActoPharma

Die ACTO GmbH wurde 1998 in Braunschweig, Deutschland, gegründet. Heute befinden sich der Hauptsitz und die Fabrik in Wietzen-Holte, Deutschland, und weitere Niederlassungen in Braunschweig, Bayern, und Baden-Württemberg in Deutschland, ein Büro und eine Fabrik in Istanbul, Türkei, und ein Büro in Neu-Delhi, Indien.

Spezialisiert auf Hygiene, Desinfektion, Wundversorgung, Körperpflege, industrielle Reinigung, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik, Veterinärprodukte und Düngemittel. Darüber hinaus ist die ACTO GmbH auch in der Herstellung, dem Vertrieb und dem Marketing von Medizinprodukten tätig.