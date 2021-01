Atos teams with SAP to develop the new RISE with SAP offering to deliver SAP S/4HANA and cloud experience to its customers

Atos collabore avec SAP afin de développer RISE with SAP et d’offrir l’expérience SAP S/4HANA et Cloud à ses clients

Paris (France), le 28 janvier 2021 – Atos annonce aujourd’hui sa collaboration avec SAP dans le cadre du lancement de la nouvelle offre RISE with SAP, qui aide les entreprises à migrer leurs ressources les plus stratégiques dans le Cloud, en accélérant la valorisation de leurs investissements et leur transformation en entreprise intelligente.

Tirant profit de son initiative Atos OneCloud , Atos permettra aux utilisateurs de bénéficier de son savoir-faire étendu dans le domaine du Cloud, et notamment des fonctionnalités Bare Metal (serveurs à hautes capacités de traitement et de mémoire), uniques sur le marché. Atos OneCloud donnera les moyens aux entreprises d’optimiser leur transformation en entreprise intelligente avec RISE with SAP, en leur offrant une transition vers le Cloud entièrement gérée et sécurisée. Atos s’appuiera sur sa propre expérience dans le déploiement de l’édition Cloud privé de SAP S/4HANA, l’une des composantes clés de la solution RISE with SAP, et sur plus de 35 ans d’expérience dans la mise en œuvre de solutions SAP.

Grâce à RISE with SAP, les clients d’Atos et de SAP ont la possibilité de migrer de grandes instances dans le Cloud sous forme de service natif. Ils bénéficient ainsi de contrôle et de disponibilité, d’une sécurité intégrée, d’une connexion à faible latence et de services Cloud sophistiqués offrant l’opportunité d’un impact positif immédiat sur leur empreinte carbone.

« Le cloud est un levier stratégique de la transformation digitale. Cette nouvelle offre aidera les entreprises à accélérer leur transition vers le modèle d’entreprise intelligente de SAP, un modèle qu’Atos saura compléter grâce à son initiative Atos OneCloud et à la priorité qu’elle accorde aux aspects métier. Cette collaboration facilitera la transformation des instances SAP essentielles aux activités des entreprises et aidera ces dernières à rentabiliser leurs investissements », a commenté Ali Zaidi, Directeur de la recherche, conseil en informatique, intégration système et intelligence artificielle chez IDC.