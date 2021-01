PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) und Remimazolam wird immer mehr zur Erfolgsstory. Die Zulassungen für diverse Anwendungen in diversen Staaten häufen sich. Fehlend ist immer noch Europa – hier laufen die Anträge und wieso sollte Remimazolam in Japan oder den USA zugelassen werden und in Europa nicht?

Also alles eine Frage der Geduld. Und eine Entscheidung über den Marktzulassungsantrag in der Kurzsedierung in Europa wird derzeit im ersten Halbjahr 2021 erwartet; Eine Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP; Committee for Medicinal Products for Human Use) wird bis Ende Januar 2021 erwartet. Und die Zulassung für die Allgemeinanästhesie wird noch länger dauern.

Später kommen wir noch zu diesem Versprechen des Paion CEO ausführlicher: “…Diese Produkte haben das Potenzial, PAIONs Jahresumsatz in jedem der nächsten 5 Jahre ab 2022 zu verdoppeln.” Hier handelt es sich um die Lizenzen, die man erworben hat, um den Vertrieb in Europa nicht nur auf Remimozolam beschränken zu müssen. Also spannende Zeiten voraus. So verzichtet Paion offensichtlich auf eine Auslizensierung in Europa und baut einen eigenen Vertrieb auf. JÄHRLICHE VERDOPPLUNG… und auf dem Weg dahin passt die Meldung aus den USA. Dort nutzt man bewust einen starken Lizenzpartner für den Marktauftritt:

Und in den USA startet die Vermarktung durch den Lizenznehmer im Bereich Kurzsedierung

Die Markteinführung von BYFAVO(TM), unter diesem Namen wird Remimazolam in den USA vertrieben, ist erfolgt und BYFAVO(TM) ist ab sofort über führende Großhändler und Spezialdistributoren zur Bestellung und Lieferung an Kunden verfügbar. So der Lizenznehmer Acacia Pharma.

