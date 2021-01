Blue Sky Uranium schließt letzte Tranche einer nicht über einen Makler vermittelten Privatplatzierung ab

VANCOUVER, BC, 26. Jan. 2021 - Blue Sky Uranium Corp. (TSXV: BSK) (FWB: MAL2) (OTC: BKUCF), „Blue Sky“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die letzte Tranche der nicht über einen Makler vermittelten Finanzierung in Form einer Privatplatzierung abgeschlossen hat, die am 29. Dezember 2020 gemeldet und am 5. Januar 2021 aufgestockt wurde; diese Tranche besteht aus 19.086.500 Einheiten, die gesamte Platzierung aus 42.000.077 Einheiten zu einem Preis von $ 0,13 pro Einheit für einen gesamten Bruttoerlös von $ 5.460.010.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Warrant zum Kauf einer Stammaktie (der „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von drei Jahren ab dem Ausgabedatum, d. h. bis zum 26. Januar 2024, zum Kauf einer weiteren Stammaktie des Unternehmens zu $ 0,25 pro Aktie.

In dieser Tranche sind Vermittlungsgebühren in Höhe von $ 71.799 in bar auf einen Teil der Privatplatzierung an vom Unternehmen unabhängige Parteien zahlbar. Außerdem werden 552.300 nicht übertragbare Vermittler-Warrants ausgegeben (die „Vermittler-Warrants“). Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Vermittler innerhalb von drei Jahren ab dem Ausgabedatum, d. h. bis zum 26. Januar 2024, zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von $ 0,25 pro Aktie. Insgesamt wurden Vermittlungsgebühren in bar in Höhe von $ 84.561,75 gezahlt und 650.475 Vermittler-Warrants ausgegeben.

Bestimmte Insider des Unternehmens haben sich mit Einheiten im Wert von $ 260.000 an der Privatplatzierung beteiligt. Diese Beteiligung stellt eine „Transaktion mit einer nahe stehenden Person” (Related-Party Transaction) im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei besonderen Transaktionen („MI 61-101“) dar; die Transaktion ist jedoch von der Pflicht zur formellen Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre im Sinne des MI 61-101 befreit, da weder der Verkehrswert des Gegenstands der Transaktion noch die gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen.