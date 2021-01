UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Podcast-Markt in Deutschland wird immer größer - Anbieter versuchen, sich deshalb auch verstärkt mit experimentellen Inhalten abzuheben. Die Podcast-Plattform FYEO des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 startete am Donnerstag die Eigenproduktion "Artikel X". In der elfteiligen Podcast-Reihe der ersten Staffel geht es um elf Grundgesetz-Artikel. Die Herangehensweise ist unterschiedlich - es gibt Formate von Hörspiel, Kammerspiel bis zum journalistischen Essay. Bei dem Projekt machen viele bekannte Medien- und Filmleute mit. Sie hatten den Angaben des Medienkonzerns zufolge größtmögliche inhaltliche Freiheiten bei dem Projekt.

Bei "Artikel X" sind zum Beispiel der Hörspiel-Autor Sven Stricker, die Autorin Giulia Becker, die vielen als Teil des Böhmermann-Autorenteams der früheren Sendung "Neo Magazin Royale" bekannt wurde, und der Journalist Heribert Prantl von der "Süddeutschen Zeitung" dabei. Unter den Sprechern ist etwa Schauspieler Bjarne Mädel.

Die Audio-App FYEO ("For Your Ears Only") gibt es seit Frühjahr 2020. Director Content, Tristan Lehmann, betonte: ""Artikel X" ist ein weiteres Beispiel für ein außergewöhnliches Projekt und unser Versprechen, neue, aufregende Wege mit Audio-Entertainment zu gehen. Auf diesem Niveau wollen wir 2021 weitermachen."/rin/DP/mis