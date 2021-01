---------------------------------------------------------------------------

USU vereint Aspera und LeuTek unter gemeinsamer USU-Dachmarke

Weltweit führende Position als Software & Service-Anbieter für IT & Customer Service-Lösungen angestrebt



Möglingen, 28. Januar 2021. Über 2 Millionen Anwender rund um den Globus setzen täglich auf Lösungen der USU-Gruppe, wenn es um digitale IT & Kundenservices geht. Mehrere hundert Millionen End-Kunden profitieren davon. Auf dem Weg zur internationalen Marktführerschaft macht USU nun den nächsten Schritt - und bündelt Technologien, jahrzehntelange Erfahrung und die konzernweiten Kompetenzen aus über 10.000 Kundenprojekten unter einem Markennamen. Service-Organisationen können künftig bedarfsgerecht ein integriertes, modular aufgebautes und ganzheitliches Beratungs- und Technologie-Angebot aus einer Hand nutzen - für eine bessere Service-Welt.

Die etablierten Spezialanbieter für Software-Lizenzmanagement (Aspera) und für IT-Monitoring (LeuTek) ) agieren künftig unter der gemeinsamen globalen Marke USU, ebenso die bislang eigenständigen USU-Geschäftsbereiche für IT Servicemanagement (Valuemation), wissensbasierte Kundenservices (unymira) und industrielle datengetriebene Services (Katana). Damit stärkt die USU-Gruppe ihr Profil als Marktführer für smarte Service-Lösungen und forciert das weitere internationale Wachstum.



"Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir die Prozesse, Themen und Anforderungen im IT und Kundenservice sehr genau analysiert. IT- und Service-Themen ergänzen sich, Abläufe greifen wie Zahnräder ineinander. Daher haben wir unser Wissen, unsere Leidenschaft und unsere Best-of-Breed-Technologien gebündelt und in einem einzigartigen integrierten Service-Ökosystem abgebildet", erklärt Bernhardt Oberschmidt, CEO der USU Software AG.



"Höchste Kundenzufriedenheit ist das, was uns als USU antreibt. Daher möchten wir unseren Kunden die geballte USU-Power für das beste Service-Erlebnis zur Verfügung stellen. Indem wir die richtigen Zusammenhänge zwischen Daten, Wissen und Prozessen herstellen. Denn im Cloud-Zeitalter führt nur die Kombination verschiedener Services zu durchgängig automatisierten Prozessen, zu maximaler Kostentransparenz und wertschöpfenden neuen Geschäftsmodellen", so USU-Vorstand Dr. Benjamin Strehl.