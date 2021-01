TARGOBANK wiederholt als Top Employer ausgezeichnet (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Düsseldorfer Bank zum fünfzehnten Mal in Folge als "Top Employer Deutschland"

ausgezeichnet

- Besonders positiv wurden das Gesundheitsmanagement, die Benefits für

MitarbeiterInnen sowie die Umsetzung der Unternehmenswerte hervorgehoben

- TARGOBANK stellt auch in Zeiten von Corona ein: Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter für die Bereiche Vertrieb, Dienstleistungscenter und

Hauptverwaltung gesucht



Das international etablierte Top Employers Institute hat in diesem Jahr über

1.600 Top Employer in 120 Ländern/Regionen auf fünf Kontinenten ausgezeichnet.

Die TARGOBANK zählt zum fünfzehnten Mal in Folge zu den besten Arbeitgebern

Deutschlands und erhält dafür ein weiteres Mal die Auszeichnung "Top Employer

Deutschland".







dem Titel "Ça va - wie geht's?" umfassende Angebote zu Gesundheitsförderung und

Prävention bietet. Im Corona-Jahr 2020 standen hierbei vor allem der Schutz vor

dem Coronavirus im Fokus: Zu den Maßnahmen gehörten etwa Skype-Sprechstunden mit

dem Gesundheitsmanager, Online-Kurse zu den Themen Bewegung und Entspannung

sowie Online-Trainings zum Infektionsschutz. Darüber hinaus hat die Bank ihren

MitarbeiterInnen, wo immer umsetzbar, ermöglicht, aus dem Homeoffice zu

arbeiten.



Positiv ins Gewicht fielen ebenfalls die zahlreichen Benefits, die die TARGOBANK

ihren MitarbeiterInnen bietet, etwa eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche

Altersvorsorge, Angebote zum vergünstigten Leasing von elektronischen Geräten

sowie eines Dienstrades, dem TARGOBANK Bike. Die Jury würdigte außerdem die

praktische Umsetzung der Unternehmenswerte unter der Arbeitgebermarke

BANK.ECHT.ANDERS, zu der unter anderem flache Hierarchien, die Implementierung

neuer Führungsgrundsätze sowie die aktive Förderung der MitarbeiterInnen

gehören.



Alexander Bohrer, Ressortleiter Personal der TARGOBANK, resümiert: "Das Jahr

2020 wird für uns als eines der herausforderndsten Jahre in unsere Geschichte

als Arbeitgeber eingehen. Vor diesem Hintergrund sind wir besonders stolz auf

die diesjährige Auszeichnung zum Top Employer. Denn sie bestätigt uns, dass wir

als Arbeitgeber unser wichtigstes Kapital - unsere Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter - in den Fokus stellen. Sie sind es, die Werte und Wachstum für ein

Unternehmen schaffen".



Freie Stellen auch in Zeiten von Corona



Die Düsseldorfer Bank stellt in vielen Bereichen weitere Führungskräfte,

MitarbeiterInnen und Auszubildende ein. Außerdem bietet die TARGOBANK duale

Studiengänge an. Branchenfremde haben die Möglichkeit, sich als

QuereinsteigerInnen zu bewerben. Freie Stellen sind derzeit in nahezu allen Seite 2 ► Seite 1 von 2



Besonders positiv wurde das Gesundheitsmanagement der Bank bewertet, das unterdem Titel "Ça va - wie geht's?" umfassende Angebote zu Gesundheitsförderung undPrävention bietet. Im Corona-Jahr 2020 standen hierbei vor allem der Schutz vordem Coronavirus im Fokus: Zu den Maßnahmen gehörten etwa Skype-Sprechstunden mitdem Gesundheitsmanager, Online-Kurse zu den Themen Bewegung und Entspannungsowie Online-Trainings zum Infektionsschutz. Darüber hinaus hat die Bank ihrenMitarbeiterInnen, wo immer umsetzbar, ermöglicht, aus dem Homeoffice zuarbeiten.Positiv ins Gewicht fielen ebenfalls die zahlreichen Benefits, die die TARGOBANKihren MitarbeiterInnen bietet, etwa eine arbeitgeberfinanzierte betrieblicheAltersvorsorge, Angebote zum vergünstigten Leasing von elektronischen Gerätensowie eines Dienstrades, dem TARGOBANK Bike. Die Jury würdigte außerdem diepraktische Umsetzung der Unternehmenswerte unter der ArbeitgebermarkeBANK.ECHT.ANDERS, zu der unter anderem flache Hierarchien, die Implementierungneuer Führungsgrundsätze sowie die aktive Förderung der MitarbeiterInnengehören.Alexander Bohrer, Ressortleiter Personal der TARGOBANK, resümiert: "Das Jahr2020 wird für uns als eines der herausforderndsten Jahre in unsere Geschichteals Arbeitgeber eingehen. Vor diesem Hintergrund sind wir besonders stolz aufdie diesjährige Auszeichnung zum Top Employer. Denn sie bestätigt uns, dass wirals Arbeitgeber unser wichtigstes Kapital - unsere Mitarbeiterinnen undMitarbeiter - in den Fokus stellen. Sie sind es, die Werte und Wachstum für einUnternehmen schaffen".Freie Stellen auch in Zeiten von CoronaDie Düsseldorfer Bank stellt in vielen Bereichen weitere Führungskräfte,MitarbeiterInnen und Auszubildende ein. Außerdem bietet die TARGOBANK dualeStudiengänge an. Branchenfremde haben die Möglichkeit, sich alsQuereinsteigerInnen zu bewerben. Freie Stellen sind derzeit in nahezu allen