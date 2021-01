DNA Script unterzeichnet Vertrag zur Innovationsentwicklung mit französischer Agentur für Verteidigungsinnovation, um bedarfsgerechte Diagnostik gegen neue biologische Gefahren zu ermöglichen

DNA Script, Vorreiter auf dem Gebiet der DNA-Synthese nach Bedarf, gab heute eine Partnerschaft mit der französischen Agentur für Verteidigungsinnovation in Verbindung mit der französischen Wehrbeschaffungsbehörde (DGA) bekannt. Ziel ist die Entwicklung eines Prototyps für die schnelle mobile Herstellung von DNA-Primern und -Sonden, also Schlüsselkomponenten für Nachweis- und Diagnosetests für Krankheitserreger. Im Rahmen des gemeinsamen Projekts wird die neuartige enzymatische Syntheseplattform von DNA Script zur schnellen Herstellung von High-Fidelity-Nukleinsäuren verwendet. Die Prototypen, die DNA Script entwickeln wird, werden von der DGA beurteilt. DNA Script erhält im Rahmen der Vereinbarung Fördermittel in Höhe von 1,6 Millionen Dollar.

Bei einer neuen biologischen Gefahr wie derzeit der COVID-19-Pandemie werden die üblichen Bezugsquellen für wichtige Reagenzien (insbesondere qPCR-Primer und -Sonden) zu einem limitierenden Faktor. Daher ist es wichtig, über eine flexible, nach Bedarf bereitstehende Quelle für die individuelle Reagenzherstellung zu verfügen. In diesem Zusammenhang identifizierte die DGA die SYNTAX-Plattform von DNA Script als mögliche Lösung, ein Tischgerät zur Synthese hochwertiger, spezifischer Nukleinsäuren innerhalb von Stunden und damit eine Schlüsselfunktion, die Wissenschaftlern eine schnellere Reaktion auf neue biologische Gefahren ermöglicht. Die zugrundeliegende Kerntechnologie, die enzymatische DNA-Synthese, imitiert den enzymatischen Prozess in der Natur, sodass weder aggressive organische Lösungsmittel noch Luft oder Wasser eingesetzt werden müssen, wie es bei herkömmlichen, derzeit kommerziell erhältlichen chemischen Ansätzen erforderlich ist.