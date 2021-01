WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP hatte 2020 kein einfaches Jahr. Die Strategie des 40 Jahre jungen Vorstandschefs Christian Klein muss nun Früchte tragen, damit die Investoren wieder stärker an eine gewinnträchtige Zukunft des wertvollsten Dax-Konzerns glauben. Denn die Konkurrenz plant große Schritte - und könnte die Walldorfer bald alt aussehen lassen. Was beim Unternehmen los ist, was die Analysten sagen und wie die Aktie zuletzt lief.

DAS IST LOS BEI SAP: