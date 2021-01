OTS Brenntag AG / Brenntag baut durch die Akquisition des ... Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 28.01.2021, 11:02 | 47 | 0 | 0 28.01.2021, 11:02 | Brenntag baut durch die Akquisition des Spezialitäten-Distributeurs Zhongbai Xingye sein Food & Nutrition-Geschäft in China aus Essen (ots) - Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0), der Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen, hat eine Vereinbarung zur Akquisition von Zhongbai Xingye Food Technology (Peking) Co., Ltd. ("Zhongbai Xingye") unterzeichnet. Brenntag erwirbt zunächst einen Anteil von 67% mit einem Unternehmenswert von rund EUR 90 Mio. Das chinesische Unternehmen ist auf den Vertrieb einer Vielzahl von speziellen Lebensmittelinhaltsstoffen wie Molkereiprodukten und Proteinen spezialisiert.

Christian Kohlpaintner, Vorstandsvorsitzender der Brenntag AG, betont die Bedeutung der Akquisition für die Geschäftsstrategie von Brenntag: "Der Chemiedistributionsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum und insbesondere in China wächst dynamisch. Wir sehen dort ein erhebliches Potenzial und werden im Rahmen unserer M&A-Strategie den Fokus auf diese Region verstärken. Zhongbai Xingye passt nicht nur geografisch, sondern auch mit Blick auf das Industriesegment und die Unternehmensgröße ideal zu den Ambitionen von Brenntag. Die Akquisition dieses führenden Akteurs auf dem chinesischen Festland ist für unser Unternehmen ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Vollsortimenter für Lebensmittelinhaltsstoffe auf dem asiatischen Markt."

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Brenntag AG! Werbung Long Long Basispreis 58,62€ Hebel 11,15 Ask 0,57 Zum Produkt Short Short Basispreis 72,09€ Hebel 8,26 Ask 0,83 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Yaqi Liu, Managing Director von Zhongbai Xingye: "Im Namen von Zhongbai Xingye heiße ich Brenntag herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, Teil der Brenntag-Familie zu werden und ein so wichtiger Eckpfeiler in ihrer Expansionsstrategie zu sein. Die Branche für Nahrungsergänzungsmittel hat weltweit und insbesondere in China ein außerordentliches Potenzial, das wir gemeinsam ausschöpfen werden."

Die Übernahme aller Unternehmensanteile (100% des Kapitals) von Zhongbai Xingye wird in zwei Schritten durchgeführt: Die erste Tranche umfasst einen Mehrheitsanteil von 67%. Die verbleibenden 33% wird Brenntag Ende 2024 übernehmen.

Henri Nejade, Vorstandsmitglied der Brenntag AG und COO Brenntag Specialties, erklärt: "Das Unternehmen mit Sitz in der chinesischen Hauptstadt bietet Brenntag die Plattform, um unser nationales Geschäft für spezielle Lebensmittelinhaltsstoffe auszubauen." Er erwähnt außerdem die starke Bilanz des Unternehmens in den vergangenen Jahren: "Die Ergebnisse von Zhongbai Xingye zeigen über Jahre hinweg starke Wachstumsraten." Das Unternehmen wird innerhalb des globalen Geschäftsbereiches Brenntag Specialties verortet. Das akquirierte Unternehmen erwirtschaftete über einen Zeitraum von zwölf Monaten bis Juni 2020 einen Umsatz von rund 146 Millionen Euro. Der Abschluss der ersten Tranche unterliegt bestimmten Vertragsbedingungen und regulatorischen Genehmigungen und wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen sein. Der Abschluss der zweiten Tranche wird für Ende 2024 erwartet.

Pressekontakt:

Verena Blaschke

Brenntag AG

Global Communications

Messeallee 11

45131 Essen

Deutschland

Telefon: +49 (201) 6496-1213

E-Mail: mailto:verena.blaschke@brenntag.de

https://www.brenntag.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/108645/4823983 OTS: Brenntag AG

ISIN: DE000A1DAHH0



Brenntag Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Wertpapier

Brenntag Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer