2020 war ein erfolgreiches Jahr für Lotto Rheinland-Pfalz (FOTO)

Koblenz (ots) - Lotto Rheinland-Pfalz kann auf ein erfolgreiches Jahr

zurückblicken. Die Umsätze aller Lotterien und der Sportwette ODDSET stiegen

insgesamt um über 12,7 Prozent auf rund 423,2 Millionen Euro. "Das ist das beste

Ergebnis seit 2008", freut sich auch Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner über

die Steigerung in einem nach wie vor anspruchsvollen Marktumfeld.



"Im Jahr der Corona-Pandemie haben wir uns als krisenfest und verlässlich

erwiesen", blickt Jürgen Häfner zurück: "Trotz der zeitweisen Schließung vieler

Annahmestellen während der beiden Lockdowns haben unsere Kunden uns die Treue

gehalten und entweder Mehrwochenscheine ins Spiel gegeben oder bei unserem

Internetangebot unter http://www.lotto-rlp.de gespielt."





So konnte das Unternehmen insgesamt 69 Gewinne in Höhe von 100.000 Euro und mehrausschütten, darunter auch neun Beträge im Millionenbereich. Insgesamt wurdenüber 196 Millionen Euro an großen und kleinen Gewinnen ausgeschüttet."Der Erfolg unseres Unternehmens fußt auf zwei Säulen", fasst derGeschäftsführer zusammen. "Neben dem landesweiten Netz von derzeit rund 910Annahmestellen überall im Land haben wir auch unser Internetangebot deutlichgestärkt. Der dadurch erzielte Mehreinsatz führte neben der Ausschüttung anviele Gewinner insbesondere dazu, dass wir auch unser Engagement für dasGemeinwohl weiter ausweiten konnten - sowohl durch die Abführungen an das Landin Höhe von mehr als 141 Millionen Euro als auch durch das unermüdlicheEngagement der Lotto-Stiftung, die zielgerichtet und schnell Hilfsgelderverteilen kann."Besonders erfreut ist man bei Lotto Rheinland-Pfalz über die weiterhin positiveEntwicklung beim LOTTO 6aus49 mit einer Steigerung der Umsätze im Vergleich zumVorjahr von rund 16 Prozent auf über 200 Millionen Euro. Als Hauptgrund nenntHäfner neben einigen Jackpotphasen vor allem die erfolgreicheProduktveränderung, die seit September 2020 greift: "Durch die Stärkung allerGewinnklassen haben wir unseren Dauerbrenner zukunftssicher weiterentwickelt."Seither kann man unter anderem nun deutlich öfter mit "Sechs Richtigen" aucheinen Millionengewinn erreichen.Auch die in 18 europäischen Ländern angebotene Lotterie Eurojackpot konnte imvergangenen Jahr wieder zulegen und stieg in Rheinland-Pfalz um rund 18 Prozentauf über 80 Millionen Euro Umsatz. "Auch hier kam uns zugute, dass es mehrerehohe Jackpots über einen längeren Zeitraum gab", sagt Häfner.Ebenso erfreulich entwickelte sich auch die Soziallotterie GlücksSpirale miteinem Plus von rund 10,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die GlücksSpirale