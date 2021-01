Anlegerverlag BioNTech ist der Gewinner des Tages! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.01.2021, 10:48 | 41 | 0 | 0 28.01.2021, 10:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Das ist mal eine wunderschöne Überraschung für die Firma aus Mainz. BioNTech kann heute auf dem Aktienmarkt ordentlich durchstarten und legt eine gute Performance hin. Während nahezu der gesamte Aktienmarkt in sich zusammenbricht, schafft man es im Hause BioNTech, große Kursverluste abzuwenden und steht sogar im grünen Bereich. Was für ein Erfolg! Anleger-Tipp: BioNTech ist in diesen Tagen eine richtig große Nummer auf dem Aktienmarkt! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken. Wird BioNTech da weitermachen können, wo man aufgehört hat? Die Aussichten sind verdammt gut und man weiß sich derzeit sehr gut zu verkaufen. Natürlich profitiert die Aktie auch enorm davon, dass die anderen Impfstoffkandidaten einer nach dem anderen wegbrechen oder Lieferprobleme haben. BioNTech ist ein echter Pionier auf dem Impfstoffmarkt und zeigt den anderen Unternehmen, wo es lang geht! Die Anleger sind positiv überrascht von dem, was BioNTech momentan erreicht. Der Kurs geht weiter steil nach oben und die Renditen der Anleger erhöhen sich weiter. Wie weit kann dieser Weg für das Mainzer Biotech-Unternehmen noch gehen? Heute legt die Aktie um 0,81 Prozent zu und steigert sich somit um 0,71 Euro. Der neue Kurswert liegt nach dieser Aufwertung bei 88,01 Euro! Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.



