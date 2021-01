UBS belässt SOFTWARE AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Software AG nach Zahlen für das Schlussquartal 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Während die Sparte Adabas & Natural (A&N) sowie der Konzernumsatz positiv überrascht hätten, klinge der Margenausblick des Softwarekonzerns auf das laufende Jahr enttäuschend, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / 07:00 / GMT