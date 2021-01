Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BioNTech Aktie Beruhigende News zu den COVID-19 Virusmutationen An drei Tagen in Folge versuchte sich die BioNTech Aktie nun vergeblich, einen stabilen Ausbruch über die Widerstandsmarken zwischen 109,40 Dollar und 111,50 Dollar zu erreichen. Am Dienstag ging es zwar bis auf 112,83 Dollar hinaus, doch auch dies …