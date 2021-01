WDH/Heckler & Koch verlängert den Vertrag vom Firmenchef um drei Jahre

(Der Aufsichtsratsvorsitzende heißt Rainer Runte rpt Runte.)

OBERNDORF (dpa-AFX) - Die Waffenschmiede Heckler & Koch hat den Vertrag ihres Vorstandschefs Jens Bodo Koch (48) bis Anfang 2024 verlängert. Koch habe die Firma im Mai 2018 in schwierigen Zeiten übernommen und "in ruhigeres Fahrwasser zurückgeführt", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Runte am Donnerstag. Dank eines harten Sparkurses und umfangreicher Investitionen kam der Sturmgewehr-Hersteller aus Oberndorf unter Kochs Führung aus den tiefroten Zahlen, im vergangenen Jahr gelang HK ein Gewinnsprung. Der Schuldenberg von zuletzt 238 Millionen Euro bleibt aber sehr hoch - grob gesagt ist er so hoch wie der Jahresumsatz./wdw/DP/jha