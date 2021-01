Tesla (TL0) enttäuscht Markterwartungen; Neues Model S angekündigt

Los Angeles 28.01.2021 - Tesla hat gestern die Zahlen für das vierte Quartal 220 vorgelegt. Der Autobauer konnte erneut Gewinne melden, die allerdings nicht den Erwartungen entsprachen. Die Aktie rutscht vorbörslich auf unter 800 USD.



Tesla meldete für das vierte Quartal 2020 einen Gesamtumsatz von 10,744 Mrd. USD, wobei 9,314 Mrd. USD auf die Autosparte entfielen. Gesamtumsatz und Autoumsatz stiegen damit um jeweils 46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.





Das bereinigte EBITDA wurde um 57 Prozent auf 1,85 Mrd. USD gesteigert.Weiterhin wurde ein GAAP-konformer Gewinn von 270 Mio. USD gemeldet, ein Plus von157 Prozent. Der nicht GAAP-konforme soll bei 903 Mio. USD gelegen haben und stieg damit um 134 Prozent. Der GAAP-Gewinn je Aktie betrug 0,24 USD und stieg um 118 Prozent.Den freien Cash Flow verbesserte das Unternehmen um 84 Prozent 1,686 Mrd. USD. Die Barbestände wurden mehr als verdoppelt auf 19,384 Mrd. USD.Auf Sicht des Gesamtjahres setzte Tesla 27,236 Mrd. USD mit Autos um 31 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Gesamtumsatz stieg um 28 Prozent auf 31,536 Mrd. USD.In der Konferenz, die auf die Veröffentlichung der Zahlen folgte, sagte CEO Elon Musk, dass 2021 „ein großartiges Jahr“ werden dürfte. Auch zu seiner persönlichen Zukunft beim Unternehmen äußerte sich Musk und teilte mit „noch einige Jahre“ CEO des Autobauers zu bleiben.Eine Geschäftsprognose für das Jahr 2021 hat das Unternehmen derweil nicht gegeben, sondern teilte mit, dass man sich auf die langfristigen Ziele konzentriere. Dazu zählen unter anderem die Produktionskapazitäten, die über einen unbestimmten Zeitraum um 50 Prozent steigen sollen. In diesem Jahr allein könnte es zu einem solchen Sprung beim Ausstoß kommen.Hinsichtlich der Produktion in Brandenburg und Texas teilte Tesla mit, man sei hier im Plus. Ende 2021 solle dann auch der Verkaufsstart für den Semi sein. Der Cybertruck könnte „mit Glück“ ebenfalls Ende 2021 kommen. Hier müsse aber das Design noch angepasst werden. Die Massenproduktion soll 2022 beginnen.Neues Model S angekündigtTesla hat zudem das neue Model S angekündigt, das voraussichtlich im September ausgeliefert werden soll. Das Design wurde überraschend wenig modernisiert und kommt eher einem Facelift gleich. Dafür wurde der Innenraum komplett neu gestaltet, verfügt über mehr und bessere Bildschirme, ein Lenkrad, das kein Rad mehr ist, sowie bis zu drei Motoren.Die Reichweite der geplanten drei Modelle soll bei rund 630 bis 840 km liegen. Das Topmodell soll nur 2,1 Sekunden für den Standardsprint benötigen und 320 km/h Spitze erreichen.Das Einstiegsmodell mit 663 km Reichweite soll bei knapp 87.000 Euro starten. Das Plaid+ dürfte an die Grenzen des Machbaren für heutige Reifenhersteller gehen, da hier eine Leistung von 1.600 PS denkbar scheint. Die Preise liegen bei 139.990 Euro.Tesla verlieren vorbörslich 7,4 Prozent auf 800,00 USD.