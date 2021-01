Zukunft Sozialpartnermodell - betriebliche Altersversorgung in der Transformation

--------------------------------------------------------------

Hier geht's zur Studie

- Bedeutung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) für den erweitertenLebensversicherungsmarkt nimmt weiter zu.- Sozialpartnermodell und bestehende bAV-I-Welt werden parallel existieren.- Verständlichkeit und Transparenz sind Schlüssel zu Akzeptanz der bAV-II-Welt.Mit dem Sozialpartnermodell hat der Gesetzgeber vor über drei Jahren nichtweniger als einen Paradigmenwechsel in der deutschen bAV-Landschaftherbeigeführt: Seit dem Ausrollen der "reinen Beitragszusage" existiert einebAV-Gestaltung, mit der weder Arbeitgeber noch externe VersorgungsträgerBegünstigten eine Garantie über die Höhe der Betriebsrente aussprechen dürfen.Wie schätzen Produktanbieter die weitere Entwicklung von Sozialpartnermodellenein? Und wie wirken sich diese Entwicklungen auf klassische Modelle in der bAVaus? Das zeigt die aktuelle Studie "Betriebliche Altersversorgung in derTransformation". Hierfür hat Deloitte gemeinsam mit der V.E.R.S. Leipzig GmbHzwischen Juni und September 2020 die Vorstände und Spezialisten von insgesamt 21Lebensversicherungen, Run-off-Plattformen und einer Pensionskasse befragt. Vonden Teilnehmenden, die Neugeschäft betreiben, bieten 84 Prozent allein oder ineinem Konsortium ein Sozialpartnermodell an bzw. beabsichtigen eine solcheEinführung.Bedeutung der bAV nimmt zu - Sozialpartnermodelle in ErwartungshaltungAllgemein messen 95 Prozent der Befragten der bAV eine große oder sogar sehrgroße Bedeutung für den erweiterten Lebensversicherungsmarkt bei. Sie gehenzudem davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren die Bedeutung der bAV für daseigene Unternehmen weiter zunimmt: Etwa 90 Prozent der Antwortenden siedeln denentsprechenden Anteil am Neugeschäft der Lebensversicherung mittelfristig beiüber 20 Prozent an.Mit Blick auf das Sozialpartnermodell lässt sich noch eine gewisse Zurückhaltungausmachen: Für Lebensversicherungen sehen lediglich 29 Prozent der Teilnehmendenin den nächsten fünf Jahren eine große Bedeutung des Modells. Für diePensionskassen gehen 86 Prozent sogar von einer geringen bis sehr geringenBedeutung aus. Zumindest in Bezug auf Pensionsfonds sprechen knapp die Hälfteder Befragten Sozialpartnermodellen eine große Bedeutung zu."Zwar wird die Relevanz von Sozialpartnermodellen zumindest auf kurze Sicht nochverhalten eingeschätzt. Dennoch sind viele der befragten Unternehmen überzeugt,