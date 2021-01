PARIS, 28. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die Masters Week in New York ist die erste Großveranstaltung des Kunstmarkts im Jahr 2021. Bei der Abendveranstaltung von Sotheby's am 28. Januar werden Meisterwerke von Botticelli (geschätzt auf 80 Millionen Dollar), Rembrandt (20 bis 30 Millionen Dollar), Hugo van der Goes (3 bis 5 Millionen Dollar) und Guido Reni (1,2 bis 1,8 Millionen Dollar) angeboten. Zufälligerweise kommt am gleichen Tag ein weiteres Gemälde von Guido Reni (Kleopatra) beim Toulouser Auktionshaus Marc Labarbe unter den Hammer – aufmerksam verfolgt von Eric Turquin. Dessen Expertenteam hat die Untersuchung und Begutachtung der Kleopatra durchgeführt und das Werk auf 95.000 bis 145.000 Dollar geschätzt. Die Qualität des Gemäldes könnte den Preis jedoch durchaus in die Höhe treiben, und es scheint, dass der Preiszuwachs in Toulouse genauso stark sein wird, wie er es in New York wäre.

„Eric Turquin und Marc Labarbe wiederholen die Transaktion, die sie vor anderthalb Jahren mit dem ‚Caravaggio in Toulouse' durchzuführen versuchten – auch wenn die Umstände ganz anders sind", so Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice. „Natürlich haben Guido Reni und Caravaggio ganz und gar nicht die gleiche Marktposition. Seit dem Caravaggio-Verkauf hat sich jedoch viel getan. Erstens hatten Turquin und sein Team mehrere Gelegenheiten zu zeigen, dass ihre Strategie, Werke vor der Restaurierung und so nah wie möglich am Fundort zu verkaufen, sehr effektiv sein kann. Und zweitens hat die Pandemie einen großen Teil des globalen Kunstmarkts in den Online-Bereich gedrängt, was ein bedeutender Vorteil für diese Art von Strategie ist.

Internationale Nachfrage wecken

Wie der „Toulouser Caravaggio" wurde auch die Kleopatra von Guido Reni zufällig in Toulouse gefunden, wo sie am 28. Januar 2021 von Marc Labarbe verkauft wird – und wo sie wahrscheinlich nicht lange bleiben wird. Und in der Tat (fragen wir uns): Wie logisch wäre der Versuch, das Gemälde in New York, London oder sogar Paris zu verkaufen, wenn es offensichtlich zahlreiche Sammler und Museen in aller Welt interessiert?

In den letzten Monaten waren amerikanische Käufer die besten Kunden von Eric Turquins Funden: Der Caravaggio aus Toulouse scheint in die Sammlung von Tomilson Hill übergegangen zu sein, der Cimabue aus Senlis wurde in die Alana Collection aufgenommen und der Meister von Hohenfurth aus Dijon gehört nun dem Metropolitan Museum in New York.