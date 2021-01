Doré Copper Mining kündigt Finanzierung an!

Doré Copper Mining (0,70 CAD | 0,43 Euro; CA25821T100) hat eine Kapitalmaßnahme angekündigt. Die Franko-Kanadier wollen insgesamt 9,99 Mio. Dollar durch die Ausgabe von in Québec steuerbegünstigten Flow Through-Aktien einsammeln. Die Papiere werden zum Preis von 0,90 CAD platziert und damit mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Niveau. Als begleitende Broker ist ein Syndikat bestehend aus Cormark Securities Inc. (Lead agent) Paradigm Capital dabei. Insgesamt sollen 11,11 Mio. Anteile platziert werden. Die Maßnahme soll bis zum 18. Februar abgeschlossen werden.

Doré Copper Mining plant zügigen Produktionsbeginn

CEO Ernest Mast will mit dem frischen Kapital an die erfolgreichen Bohrarbeiten 2020 bei den Projekten Corner Bay, Cedar Bay und Joe Mann anknüpfen und diese vorantreiben. Aktuell besitzt man ein Working Capital von rund 6 Mio. Dollar. Im Fokus dürfte die für das zweite Halbjahr geplante Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) stehen. Sie gibt einen Überblick über die ökonomischen Rahmendaten der geplanten Produktion. Doré Copper besitzt vier Vorkommen in der Provinz Québec und eine eigene Mühle, und will daher möglichst zügig die Förderung von Gold und Kupfer aufnehmen. Mast hat dabei eine Jahresproduktion von 100.000 Unzen Goldäquivalent im Blick, wie er jüngst auf einer Investoren-Konfernez sagte (siehe Video).

Aktieninfo Doré Copper Mining Company

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: DCMC | CA25821T100

Aktienkurs: 0,70 CAD | 0,43 Euro

Börsenwert: 25,3 Mio. CAD (voll verwässert)

Anzahl Stücke: 31,6 Mio.

Optionen/Warrants: 2,1 Mio. / 2,5 Mio.

Aktienzahl voll verwässert: 36,2 Mio.

Working Capital: 6 Mio. CAD | schuldenfrei

Top-Anteilseigner: Insider (22%), Ocean Partners (26%), Orion (11%), Resource Capital Funds (10%), Quebec Funds (7%)

Eine aktuelle Unternehmenspräsentation finden sie unter https://www.dorecopper.com/en/.

