LONDON (dpa-AFX) - Der Spirituosenkonzern Diageo hat im ersten Geschäftshalbjahr weniger Getränke verkauft und geringere Einnahmen erzielt. Dennoch schlug sich das Unternehmen damit besser als gedacht. Zwar versuchte der Hersteller die reduzierten Mengen mit höheren Preisen zu kompensieren, ungünstige Wechselkurse machten diese Anstrengungen aber zunichte. So sei der Umsatz um 4,5 Prozent auf 6,9 Milliarden Pfund (7,8 Mrd Euro) gefallen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Aus eigener Kraft wäre aber ein leichtes Plus erzielt worden.

An der Börse reichten die Aussagen für einen deutlichen Anstieg der Aktie: Im Vormittagshandel notierte das Diageo-Papier zuletzt mehr als vier Prozent höher.