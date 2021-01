Unterhaching (ots) - Mars Wrigley bietet erstmals und gemeinsam mit dem

Handelspartner EDEKA Minden-Hannover (Regionalgesellschaft des EDEKA-Verbunds)

einen Schokoladenriegel in einer papierbasierten Verpackung an. Bei den rund

100.000 9er-Multipacks des Riegelklassikers BALISTO in der Variante Honig-Mandel

bestehen die Verpackungen des Einzelriegels wie auch des Umkartons zu mehr als

90 Prozent aus Papier. Mit diesem Praxistest reduziert der Süßwarenhersteller

allein im Testzeitraum den Einsatz von Verpackungsplastik um rund 440 Kilogramm.

Die nachhaltigen BALISTO Multipacks sind ab Februar in mehr als 500

EDEKA-Märkten der Region erhältlich.



Der BALISTO Pilot ist nur eines von vielen Projekten, die in diesem Jahr

weltweit in allen Mars Geschäftsbereichen gestartet werden. Das Ziel des

Unternehmens ist es, bis 2025 alle Verpackungen wiederverwendbar, recycelbar und

kompostierbar zu gestalten und den Verbrauch von Neu-Plastik um 25 Prozent zu

reduzieren. Laurence Etienne, Geschäftsführerin Mars Wrigley Deutschland: "Ein

Produkt ist nur dann wirklich nachhaltig, wenn es auch nachhaltig verpackt ist.

Zum ersten Mal bieten wir einen Schoko-Keks-Riegel in Papier an. Wir freuen uns,

diesen für uns wichtigen Schritt in unserer globalen Verpackungsstrategie hier

im deutschen Markt umzusetzen."







für das Projekt. "Wir freuen uns, Teil dieses Pilotprojekts zu sein. Die EDEKA

Minden-Hannover selbst setzt sich seit Jahren im Rahmen ihrer

Nachhaltigkeitsstrategie für die Verwendung nachhaltiger Verpackungen sowie für

die Reduzierung von Plastikmüll ein", sagt Dirk Körner, Einkaufsgeschäftsführer

bei der EDEKA Minden-Hannover.



BALISTO Pilotprojekt: Nachhaltig verpacken - Geschmack bewahren



Schokolade stellt hohe Anforderungen an eine Verpackung. Sie muss einerseits

Geschmack und Qualität optimal erhalten und andererseits das Produkt vor

Verunreinigung und Nässe zuverlässig schützen. Die für Mars aus Spezialpapier

entwickelte Verpackung besteht zu mehr als 90 Prozent aus natürlichen Fasern und

ist FSC® sowie PEFC(TM) zertifiziert. Eine dünne Barrierebeschichtung schützt

die Schokolade und verhindert das Durchfetten nach außen.



Das Projekt wird zeigen, wie sich das Papiermaterial in der Praxis bewährt, zum

Beispiel bei der Konfektionierung in der Viersener Fabrik, beim Transport und im

Regal. Entscheidend für den Erfolg ist zudem wie die Kunden die nachhaltige

Verpackung annehmen. Alle gewonnenen Erkenntnisse fließen in die zukünftige

Gestaltung der Verpackungen für das Mars Schokoriegel-Portfolio ein.



Funktionelle, sichere, nachhaltige Verpackungen für alle Mars Produkte



Der Start des BALISTO Pilotprojekts ist ein wichtiger Schritt zum Erreichen des

Unternehmensziels, alle Verpackungen bis 2025 nachhaltig zu gestalten. Die

Verpackungsstrategie von Mars sieht konkret vor, unnötige Verpackungen zu

vermeiden und recycelbare Materialien einzusetzen, und den Verbrauch von

Neu-Plastik um 25 Prozent zu reduzieren und durchschnittlich 30 Prozent

recyceltes Material einzusetzen. "Unsere Verpackungen sollen Teil des Kreislaufs

sein, damit keine Verpackung zu Abfall wird. Dafür investieren wir in

nachhaltige Lösungen sowie in die Entwicklung von Recycling-Systemen und

arbeiten eng mit Partnern wie der Ellen MacArthur Stiftung zusammen", so

Laurence Etienne.



Informationen zum Pilotprojekt unter https://deu.mars.com/Balisto-Pilotprojekt



MARS, INCORPORATED ist ein Familienunternehmen mit mehr als einem Jahrhundert

Geschichte, das vielfältige Produkte herstellt und Dienstleistungen für Menschen

und ihre geliebten Haustiere anbietet. Mit einem Umsatz von mehr als 35

Milliarden Dollar ist das Unternehmen ein globales Unternehmen, das einige der

weltweit beliebtesten Marken herstellt: M&M'S®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®,

DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5(TM), SKITTLES®,

UNCLE BEN'S®, and COCOAVIA®. An seinen fünf Betriebsstandorten in Deutschland

beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars

Petcare, Royal Canin und Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeiter aus rund 50

Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her. Als

mitarbeiterorientiertes Unternehmen belegt Mars seit Jahren einen Spitzenplatz

bei "Deutschlands Beste Arbeitgeber" und ist ein "Top Arbeitgeber".



Weitere Informationen sind erhältlich auf http://www.mars.de/ . Folgen Sie uns

auf: twitter.com/MarsDeutschland, facebook.com/mars, youtube.com/mars.



Pressekontakt:



Mars GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Manuela Proske

T: +49 (0)151 230 286 80

E: mailto:presse-confectionery@mars.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/148335/4823820

OTS: Mars Wrigley





Die intensive Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner ist ein Grundsteinfür das Projekt. "Wir freuen uns, Teil dieses Pilotprojekts zu sein. Die EDEKAMinden-Hannover selbst setzt sich seit Jahren im Rahmen ihrerNachhaltigkeitsstrategie für die Verwendung nachhaltiger Verpackungen sowie fürdie Reduzierung von Plastikmüll ein", sagt Dirk Körner, Einkaufsgeschäftsführerbei der EDEKA Minden-Hannover.BALISTO Pilotprojekt: Nachhaltig verpacken - Geschmack bewahrenSchokolade stellt hohe Anforderungen an eine Verpackung. Sie muss einerseitsGeschmack und Qualität optimal erhalten und andererseits das Produkt vorVerunreinigung und Nässe zuverlässig schützen. Die für Mars aus Spezialpapierentwickelte Verpackung besteht zu mehr als 90 Prozent aus natürlichen Fasern undist FSC® sowie PEFC(TM) zertifiziert. Eine dünne Barrierebeschichtung schütztdie Schokolade und verhindert das Durchfetten nach außen.Das Projekt wird zeigen, wie sich das Papiermaterial in der Praxis bewährt, zumBeispiel bei der Konfektionierung in der Viersener Fabrik, beim Transport und imRegal. Entscheidend für den Erfolg ist zudem wie die Kunden die nachhaltigeVerpackung annehmen. Alle gewonnenen Erkenntnisse fließen in die zukünftigeGestaltung der Verpackungen für das Mars Schokoriegel-Portfolio ein.Funktionelle, sichere, nachhaltige Verpackungen für alle Mars ProdukteDer Start des BALISTO Pilotprojekts ist ein wichtiger Schritt zum Erreichen desUnternehmensziels, alle Verpackungen bis 2025 nachhaltig zu gestalten. DieVerpackungsstrategie von Mars sieht konkret vor, unnötige Verpackungen zuvermeiden und recycelbare Materialien einzusetzen, und den Verbrauch vonNeu-Plastik um 25 Prozent zu reduzieren und durchschnittlich 30 Prozentrecyceltes Material einzusetzen. "Unsere Verpackungen sollen Teil des Kreislaufssein, damit keine Verpackung zu Abfall wird. Dafür investieren wir innachhaltige Lösungen sowie in die Entwicklung von Recycling-Systemen undarbeiten eng mit Partnern wie der Ellen MacArthur Stiftung zusammen", soLaurence Etienne.Informationen zum Pilotprojekt unter https://deu.mars.com/Balisto-PilotprojektMARS, INCORPORATED ist ein Familienunternehmen mit mehr als einem JahrhundertGeschichte, das vielfältige Produkte herstellt und Dienstleistungen für Menschenund ihre geliebten Haustiere anbietet. Mit einem Umsatz von mehr als 35Milliarden Dollar ist das Unternehmen ein globales Unternehmen, das einige derweltweit beliebtesten Marken herstellt: M&M'S®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®,DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5(TM), SKITTLES®,UNCLE BEN'S®, and COCOAVIA®. An seinen fünf Betriebsstandorten in Deutschlandbeschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, MarsPetcare, Royal Canin und Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeiter aus rund 50Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her. Alsmitarbeiterorientiertes Unternehmen belegt Mars seit Jahren einen Spitzenplatzbei "Deutschlands Beste Arbeitgeber" und ist ein "Top Arbeitgeber".Weitere Informationen sind erhältlich auf http://www.mars.de/ . Folgen Sie unsauf: twitter.com/MarsDeutschland, facebook.com/mars, youtube.com/mars.Pressekontakt:Mars GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitManuela ProskeT: +49 (0)151 230 286 80E: mailto:presse-confectionery@mars.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/148335/4823820OTS: Mars Wrigley