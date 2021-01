Hamburg (ots) - 45 Prozent der Deutschen achten bei der Auswahl einer neuen Bank

vor allem auf die Höhe der Gebühren. Jeder Dritte entscheidet danach, wie viele

Extrakosten die Bank für das Geldabheben am Bankautomat verlangt. Banken mit

hohen Gebühren können diesen Wettbewerbsnachteil im Neukundengeschäft jedoch

durch einfache Online-Banking-Verfahren ausgleichen. Das ergibt eine

repräsentative Umfrage im Auftrag der Management- und IT-Beratung Sopra Steria.



Das Marktforschungsinstitut Civey hatte im Herbst 5.000 Verbraucherinnen und

Verbraucher im Auftrag von Sopra Steria befragt. Die Ergebnisse zeigen, worauf

Konsumentinnen und Konsumenten achten, wenn sie sich für eine neue Hausbank

entscheiden. Heraus kam: Die Deutschen vergleichen Preise, wenn sie sich eine

neue Hausbank suchen. Zudem wollen sie sich nicht lange mit Bankgeschäften

aufhalten. Institute mit schnellem, einfachem Online-Service haben damit gute

Karten im Wettbewerb um wechselwillige Kunden.





Andere Auswahlkriterien fallen im Vergleich deutlich ab, so die Umfrage. Banken,die strategisch auf Ökoangebote setzen und neue Kunden beispielsweise mitnachhaltigen Geldanlageformen gewinnen wollen, haben es noch schwer. Nur fürzehn Prozent der befragten Verbraucherinnen und Verbraucher ist Green Bankingdas entscheidende Kriterium bei der Wahl einer neuen Bank. Ein herausragenderKundenservice und die Filiale um die Ecke sind für jeden fünften Deutschenwichtiger, wenn es um die Wahl der passenden Hausbank geht.Grafik herunterladen. (http://bit.ly/Umfrage_Kriterien_Banken)Keine Rückkehr zu GratiskontenTrotz der geäußerten Preissensibilität der Verbraucher in Deutschland hat dieMehrheit der Banken und Sparkassen zuletzt Gebühren erhöht. Die Preise stiegen2020 um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, so eine Erhebung des StatistischenBundesamtes. Zudem sind es Kunden gewöhnt, Kontoführungsgebühren zu bezahlen.Ein Durchschnittskunde zahlt rund 46 Euro im Jahr beim Online-Banking, zeigteine Untersuchung des Vergleichsportals Verivox.Die wenigsten Banken befürchten somit eine Wechselwelle. Zu hohe Gebühren sindzwar der von Kunden am häufigsten genannte Grund, der Hausbank den Rücken zukehren. Doch die Hürde zwischen Unzufriedenheit und tatsächlichem Wechsel isthoch. "Der Bankkontowechsel ist immer noch deutlich komplizierter als derWechsel des Mobilfunkanbieters oder des Energieversorgers", sagt Robert Bölke,Bankenexperte bei Sopra Steria Next. "Selbst, wenn Kunden denKontowechselservice der neuen Bank nutzen, ist der Umzug aller Lastschriften undDaueraufträge sowie Umstellungen bei Onlineshops und weiteren Plattformen kein