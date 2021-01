Spielwarenhersteller erwarten "spannendes" Jahr

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Die Spielwarenindustrie zeigt sich nach einem Rekordjahr fürden deutschen Spielwarenmarkt mit einem Umsatzplus von rund 9 % verhaltenoptimistisch hinsichtlich der Erwartungen für 2021. Kopfzerbrechen bereiten ihrvor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf denstationären Spielwarenfachhandel, der mit der zweiten Infektionswelle und demerneuten Lockdown in existenzielle Nöte geraten könnte. Eine weitereHerausforderung bleiben intakte, funktionierende Lieferketten. Für das Gros derHersteller steht deshalb die Forcierung der Digitalisierung und des Vertriebs(Web-Shops), die Unterstützung des Fachhandels und die Steigerung der Resilienzentlang der Supply Chain ganz oben auf der Agenda. Das sind die zentralenErgebnisse der 3. DVSI Corona-Umfrage unter Spielwarenherstellern von MitteJanuar.Die Corona-Pandemie hat auch in der erfolgsverwöhnten Spielwarenbranche ihrepsychologischen Spuren hinterlassen. Sie ist damit ein Spiegelbild dergesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ging die deutsche Wirtschaft noch im 3.Quartal von einer Erholung in 2021 aus, trat wenige Monate später Ernüchterungein. So zeigte sich die Mehrheit der Befragten bei der ersten DVSICorona-Umfrage von März 2020 noch optimistisch über den weiterenGeschäftsverlauf, erwarten 10 Monate später 50 % der Befragten leichte bisstarke negative Effekte - trotz eines zurückliegenden Boomjahres.Die Verschiebung der Spielwarenmesse wegen Corona in den Sommer dürfte ebenfallsfür eine Eintrübung gesorgt haben. 44 % der Hersteller erwarten dadurch leichtebis starke negative Effekte. Vor allem Anbieter aus der Mehrbranchengruppe (80%)und Holzspielwaren/Kunsthandwerk (60%) glauben das. "Die Ergebnisse sind keineÜberraschung", sagt DVSI-Geschäftsführer Ulrich Brobeil. "Gerade die Anbietervon Holzspielwaren und Trendartikeln brauchen Präsenzmessen. Sie sind zudemstärker auf den stationären Handel angewiesen als große Marken, die besondersvom Online-Boom profitieren konnten. Der erneute Lockdown und dieUnwägbarkeiten, wie sich die europäischen Märkte für die Hersteller entwickeln,dürften zusätzlich die Stimmung eingetrübt haben." Besonders zuversichtlichblicken die Warengruppen Modelleisenbahn/Zubehör (61%), Modellbau & Hobby (60%)und Games/Puzzles/Lernen (54%) nach vorne, die bereits im abgelaufenen Jahr mitihren Beschäftigungsangeboten zu den Markttreibern zählten. So konnte allein derBereich Games/Puzzles 2020 um 21 % zulegen.Die Pandemie wird nachhaltige Spuren in der Handelslandschaft hinterlassen.Davon zeigen sich die Spielwarenhersteller überzeugt. Sie reagieren mit einerDoppelstrategie auf das veränderte Konsumverhalten der Deutschen. So glauben nur