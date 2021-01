Immobilienverrentung gewinnt an Bedeutung und definiert den Zyklus von Immobilien in Deutschland neu

München (ots) - Bedeutung von Sachwerten im Verlauf der Corona-Krise gestiegen /Trendthema Immobilienverrentung gewinnt durch demographischen Wandel alszusätzliche Option in der Altersvorsorge an BedeutungKauf, Verkauf oder Vererben: Der bisher klassische Zyklus von Immobilien verändert sich in Deutschland. Und mit ihm der Wert von Objekten für dieAltersvorsorge und Lebensplanung. "Wo der Zyklus der Immobilie bislang mit ihremVerkauf oder der Vererbung endete, wird er durch die zunehmend an Bedeutunggewinnende Immobilienverrentung vollkommen neu definiert. Denn: Allein dasWissen um eine Immobilie als immer noch nutzbare finanzielle Absicherung imAlter kann schon bei der Kaufentscheidung zum bestimmenden Faktor werden", sodie Experten der DEGIV, der Gesellschaft für Immobilienverrentung. Nach ihrerMeinung hat die Verrentung nicht zuletzt deshalb das Potenzial, denImmobilienmarkt in den nächsten Jahren zu verändern.