Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Leoni Aktie zieht deutlich an - besser als erwartete Zahlen für 2020 Leonis Aktienkurs kann zum Start des heutigen XETRA-Handels deutlich klettern: Aktuell liegt der Aktienkurs des Unternehmens aus Nürnberg bei 11,05 Euro mit mehr als 5 Prozent im Plus, das Tageshoch liegt 6 Cent darüber. An der Börse reagieren die …