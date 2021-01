Die Emission einer Wandelanleihe hat dem Biotech-Unternehmen Epigenomics einen Emissionserlös in Höhe von 5,5 Millionen Euro erbracht. „Das Angebot war deutlich überzeichnet. Die Pflichtwandelschuldverschreibung besteht aus 500.000 Teilschuldverschreibungen, die in 5.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft wandelbar sind”, so das Berliner Unternehmen zu der Emission, die man schon vor einigen Wochen ...