28.01.2021 / 12:49

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

GBC Kapital GmbH: Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der Bio-Gate AG - Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital GmbH als Lead Manager Institutional Sales begleitet Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981) - die am 21. Januar 2021 beschlossene Barkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2020 unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital GmbH als Lead Manager Institutional Sales begleitet. Sämtliche 686.336 Stück neuen, nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00, wurden im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig vermittelt. Das Grundkapital der Gesellschaft wird daher von derzeit EUR 6.863.362,00 um EUR 686.336,00 auf EUR 7.549.698,00 durch Ausgabe von 686.336 Neuen Aktien gegen Bareinlage erhöht. Die neuen Aktien wurden im Rahmen der Privatplatzierung ausschließlich qualifizierten bzw. professionellen und institutionellen Investoren zum Ausgabepreis von EUR 3,65 je Aktie angeboten. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 2,5 Millionen. Die Kapitalerhöhung bedarf noch der Eintragung in das Handelsregister. Die frischen Mittel sollen für das weitere Wachstum der Bio-Gate AG eingesetzt werden, darunter der Ausbau des technischen Vertriebes sowie die Erweiterung der Produktionsund Laborkapazitäten. Über Bio-Gate: Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsumund Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. Über die GBC Kapital GmbH Die GBC Kapital GmbH mit Sitz in Augsburg ist ein Spezialist für die Eigenund Fremdfinanzierung von mittelständischen Unternehmen. Unter der Haftung der Dialog Vermögensmanagement GmbH, Metzingen, ist die GBC Kapital GmbH erfolgreich im Bereich der Begleitung von Kapitalmaßnahmen börsennotierter Gesellschaften und der Vermittlung von unter anderem Aktien, Anleihen und