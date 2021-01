Eschborn (ots) - Das Verwalten von Immobilien kann für private Vermieter eineechte Herausforderung sein. Um ein gutes Mietverhältnis aufrecht zu halten,müssen Dokumente korrekt angefertigt, Renovierungen, Reparaturen und Sanierungenfachgerecht durchgeführt, Mieteinnahmen kontrolliert und ordnungsgemäßversteuert werden. Auch die jährliche Abrechnung der Betriebskosten erfordertbesondere Aufmerksamkeit - ist diese doch ein entscheidender Berührungspunktzwischen Vermieter und Mieter. Fehler oder Unachtsamkeiten können dabei schnellzu Konflikten zwischen diesen Parteien führen. Insbesondere die Abrechnung vonHeiz- und Warmwasserkosten stellt erhöhte Anforderungen an Vermieter, da hierdie gesetzliche Pflicht besteht, diese nach dem tatsächlichen Verbrauchabzurechnen.Betriebskostenabrechnung mit minimalem Zeit- und Arbeitsaufwand

Immer noch setzen viele private Vermieter auf eine händische, papierbasierteVerwaltung und Nebenkostenabrechnung - dabei können Online-Lösungen den Prozessheute deutlich vereinfachen und bieten neben entsprechendem Komfort auchAbrechnungssicherheit. Techem, ein führender Service-Anbieter für smarte undnachhaltige Gebäude, bietet für private Vermieter ab sofort ein passendesAngebot, das besonders wenig Zeit und Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit derAbrechnungserstellung erfordert. Auf Techem Direct(https://vermieter.techem.de/?etcc_cmp=PKD_PuM&etcc_med=PuM&etcc_par=&etcc_ctv=)erhält der Vermieter nach der Beantwortung von nur fünf Fragen in Echtzeit einAngebot für die Abrechnung von Heiz- und Warmwasserkosten. Der Vertragsabschlusskann unmittelbar online erfolgen. Der Abrechnungsservice hat eineMindestvertragslaufzeit von einem Jahr bei voller Preistransparenz. Auf Wunschkönnen Interessenten zusätzliche Dienste wie einen kostenlosen Wechselserviceoder die Erstellung der gesamten Betriebskostenabrechnung hinzubuchen.Sicher, einfach und komfortabelDer Vorteil des rein digitalen Angebotes von Techem ist schnell erklärt:Vermieter müssen weder auf einen Beratungstermin warten noch die Niederlassungeines Messdienstleisters aufsuchen. Zudem erfolgt nach Abschluss des Vertragesüber die digitale Heizkostenabrechnung die Datenübermittlung derEnergieverbräuche über elektronische Heizkostenverteiler mit Funk. Dadurchentfallen Ablesetermine und die Immobilie muss hierfür nicht mehr betretenwerden. Gerade in der aktuellen Situation, in der Kontakte reduziert werdenmüssen, stellt dies eine zusätzliche Entlastung für alle Beteiligten dar. DieVerbräuche werden ganz bequem online erfasst und können auch unterjährig