Vor genau einem Jahr wurde in Süddeutschland der erste mit Corona-Infizierte Fall bestätigt. Zwölf Monate Leben und Sterben mit der Pandemie. Zehn Monate unter stetig zunehmenden Beschränkungen, unterbrochen von kurzen Sommer- und Herbstmonaten. Und beim virtuellen Strohhalmziehen in der TE-Redaktion hat es mich erwischt: Maischberger gucken. Drei Journalisten am Pult, zwei Politiker und ein Virologe

Der Beitrag Bei Maischberger: Corona für immer? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Sofia Taxidis.