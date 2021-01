AXA IM Stratege Iggo: Eine Trendumkehr an den Märkten steht nicht bevor

Investitionsmöglichkeiten wird etwa der Fokus auf den Klimaschutz in den USA („Green USA“) unter der neuen Regierung bieten. Regierungsausgaben für grüne Infrastruktur werden die Entwicklung neuer Technologien in Bereichen wie Elektromobilität und erneuerbare Energiekapazitäten beschleunigen. Durch die Ausweitung regionaler Emissionsbegrenzungen in Kalifornien und im Nordosten der USA könnte ein größerer Teil der Wirtschaft unter die Kohlenstoffemissionsgesetzgebung fallen. Dies wird die Geschwindigkeit des Übergangs in einer Reihe von Branchen erhöhen. Als Thema für Anleihen- und Aktieninvestoren wird die Energiewende daher auch in diesem Jahr von besonderer, starker Bedeutung sein.